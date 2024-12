Ilrestodelcarlino.it - "Ho voluto scrivere di gatti per imparare il tempo"

"’Cosa siamo noi?’, chiede Giorgino a Quello Nero dopo l’amore. ‘’, risponde l’altro". È un romanzo di uomini e, in cui i due mondi si intrecciano e si ispirano a vicenda. Si intitola ‘Anni felini’ (La Nave di Teseo) il nuovo libro di Alessio Forgione, autore napoletano, classe 1986. La casa degli ulivi, dove la colonia diabita, diventa un luogo di educazione sentimentale, dove vivere liberamente le gioie del corpo e le delusioni della vita. Domani alle 18,30 lo scrittore presenta il libro alla Confraternita dell’uva di via Belmeloro. Forgione, in che momento della sua vita è arrivata l’idea diil romanzo? "In una giornata di pioggia, guardando idi un mio amico che giocavano fuori dalla finestra. In quel momento mi sentivo ‘smorto’ e mi colpì l’incredibile vivacità di questi".