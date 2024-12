Highlights Olimpia Milano-Tortona 94-98 | Serie A 2024 2025 basket VIDEO

Leggi su Sportface.it

di, partita valevole per la nona giornata delladie vinta dai piemontesi con il punteggio di 94-98. Grande avvio della squadra di coach De Raffaele, che firma un parziale di 31-17 nel primo quarto. La formazione ospite incrementa il vantaggio nella prima metà gara, poi i padroni di casa provano a ribaltare la situazione nella ripresa. L’sale di colpi e si avvicina sempre più, arrivando anche a -1 a pochi minuti dal termine.però non perde lucidità, nonostante la pressione degli avversari, e si porta a casa una bella vittoria che interrompe la striscia negativa di tre successi consecutivi. Battuta di arresto, invece, per gli uomini di coach Messina, reduci da tre successi consecutivi (due in campionato ed uno, prestigioso, in Eurolega sul campo del Fenerbahce).