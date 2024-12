Inter-news.it - FOTO – Fiorentina-Inter, scontro al vertice: svelata la maglia degli ospiti!

Leggi su Inter-news.it

è sicuramente una delle partite più attese della quattordicesima giornata di Serie A. Parliamo infatti di unoalpoiché sia la squadra di Palladino che quella di Inzaghi si trovano al secondo posto in classifica a quota 28 punti. Con qualescenderanno in campo gli?ALTA CLASSIFICA –è una sfida cheessa la parte alta della classifica e che molto dirà sulle ambizioni sia dell’una che dell’altra squadra. La viola di Raffaele Palladino, infatti, occupa la seconda posizione in classifica proprio insieme ai nerazzurri ed è finora una delle sorprese di questa stagione di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria in Champions League con il Lipsia, non vuole perdere terreno su un campo storicamente complicato. Il tecnico piacentino punterà sul miglior undici, tenendo in considerazione le assenze di Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Carlos Augusto.