Oasport.it - Coppa Davis 2025, domani il sorteggio del primo turno: Italia esentata, parziale ritorno all’antico

Leggi su Oasport.it

Lunedì 2 dicembre (ore 16.30ne) si svolgerà a Londra ilper ildella. Nella capitale britannica verranno estratti gli accoppiamenti per le sfide che apriranno la prossima edizione della massima competizione per Nazionali di tennis, in programma tra il 31 gennaio e il 2 febbraio. Si tratterà di scontri a eliminazione diretta, che si disputeranno in casa di una delle due squadre (diritto di scegliere città e superficie): sono previsti quattro singolari e un doppio con partite al meglio dei tre set, chi vince tre incontri passa il.Le vincitrici dei tredici incontri passeranno al secondo, in programma tra il 12 e il 14 settembre e che determinerà poi le sette qualificate alle Finals, a cui sarà ammesso di diritto il Paese organizzatore.