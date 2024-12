Notizie.com - Chi non vorrebbe vivere a lungo? Consumando questi superfood la longevità è alla tua portata

Lasolamente con un cambio di alimentazione: scopriamo cosa mangiano nelle blue zone.In un’epoca in cui l’attenzione verso uno stile di vita sano e una dieta equilibrata è sempre più al centro delle nostre preoccupazioni quotidiane, emergono ricerche che ci indicano la strada verso unaraggiungibile attraverso scelte alimentari consapevoli. Dan Buettner, membro del National Geographic e fondatore di Blue Zones LLC, ha dedicato anni allo studio delle abitudini degli abitanti delle cosiddette “zone blu” – aree del pianeta dove le persone vivono significativamente più arispettomedia mondiale.Cosa mangiano nelle cosiddette Blue Zone? – notizie.comDSardegna in Italia fino a Okinawa in Giappone, passando per Ikaria in Grecia, Buettner ha distillato le pratiche alimentari comuni a queste popolazioni nella speranza di offrire un modello replicabile per chiunque desideri migliorare la propria salute e allungare il proprio orizzonte di vita.