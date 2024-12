Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Giuntoli vuole portare Morten Frendrup a Torino: nuova offerta di Geoffrey Moncada?

Non solo ilcon, anche la Juventus si muove sulconNon solo ilcon Geoffrey Moncada. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, anche la Juventus avrebbe messo nel mirino il centrocampista del Genoa, vista la possibile partenza di Nicolò Fagioli (che è finito nel mirino del club rossonero). Una priorità del Diavolo è anche quella di rinforzare la mediana, così da permettere a Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders di recuperare, visti i tanti impegni stagionali.Ecco che allora, il danese è il grande obiettivo, per la sessione di mercato estiva. Sì, perché la valutazione del giocatore, circa 25 milioni di euro, non permette grandi manovre ai rossoneri a gennaio. Occhio, però, al forte interesse anche dei bianconeri, che in caso di partenza di Fagioli potrebbero andarlo a sostituire proprio con il classe 2001.