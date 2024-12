Sport.quotidiano.net - Big match / 1. Mobili: "Chiesanuova, riprendi il cammino»

Matelica due anni fa, Recanati la scorsa stagione e oggi Villa San Filippo: anche in questo campionato ilè costretto ad emigrare per la sfida alla Maceratese. Se non altro giocherà in un impianto che ben conosce avendoci disputato quasi tutte le gare interne dell’ultimo torneo, forse mai con una cornice di pubblico paragonabile a quella odierna. Tanta infatti l’attesa per il bigdelle 14.30, seconda partitona consecutiva per il gruppo di, stavolta con la novità di scendere in campo dopo il primo ko stagionale, patito 1-0 a Montecchio. Uno stop che, unito all’altro 1-0 con cui la Rata ha steso l’Osimana, è valso il cambio della guardia al comando dell’Eccellenza. Le formazioni si ritrovano di fronte per la 12ª giornata con gli ospiti capolisti a quota 27 e miglior attacco con 21 reti segnate e i "locali" terzi a 25 e miglior difesa con 5 gol subiti.