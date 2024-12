Tvzap.it - “Ballando con le Stelle”, le coppie eliminate: chi si è salvato e chi no

Leggi su Tvzap.it

News tv. “con le”, le: chi si èe chi no. L’avventura dei concorrenti dicon le, il talent di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, sta per volgere al termine e solo una coppia alzerà la coppa della vittoria. Tra vari colpi di scena ledi artisti ancora in gare sono sempre meno. Scopriamo insieme chi è stato eliminato e chi si è. (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)L'articolo “con le”, le: chi si èe chi no proviene da TvZap.