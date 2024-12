Bergamonews.it - Atalanta, Gasperini (squalificato) a Roma col gruppo quasi completo: Zappacosta unico assente

Zingonia. Dopo un periodo di emergenza, arriva finalmente anche l’abbondanza. L’si prepara ad affrontare la trasferta sul campo dellacon un solo indisponibile, Davide, ed il resto della rosa al.Oltre al lungodegente Scamacca, il numero 77 è l’giocatore infortunato ed è alle prese con una lesione al soleo che potrebbe permettergli di tornare già venerdì contro il Milan o al più tardi il 10 dicembre contro il Real Madrid.ha potuto così convocare 24 giocatori per la trasferta dell’Olimpico contro ladi lunedì (2 dicembre) alle 20:45, che inaugura un dicembre di fuoco.Rispetto alla settimana europea si segnala anche il rientro di Ederson () e Sulemana (fuori lista) a centrocampo.Possibile che il tecnico si conceda delle rotazioni soprattutto in avanti, dove non è da escludere un turno di riposo per Retegui, mentre in difesa c’è l’imbarazzo della scelta: Djimsiti sta bene e può tornare dal primo minuto.