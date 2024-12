Dilei.it - Anticipazioni Verissimo del 1° dicembre, Laura Pausini tra gli ospiti

Leggi su Dilei.it

1Torna l’appuntamento domenicale condi Silvia Toffanin. Un pomeriggio ricchissimo, in cui non mancheranno le emozioni. E, tra i grandissimi, c’è perfino, appena tornata in tour a supporto del suo ultimo album Anime parallele e attualmente in scena nei maggiori palasport italiani. Una lunga intervista nella quale ci sarà tempo per raccontare degli esordi della sua carriera, del successo ma anche della splendida famiglia che ha formato con suo marito Paolo Carta.del 1°La puntata sarà dedicata in larga parte alla celebrazione degli oltre trent’anni di carriera di, un’artista che ha scritto pagine indimenticabili della musica italiana e l’ha fatta conoscere in tutto il mondo. Con oltre 75 milioni di dischi venduti, 5 miliardi di streaming su Spotify e un palmarès che include riconoscimenti senza precedenti, come il Grammy Award, il Golden Globe e una candidatura ai Premi Oscar oltre alla presenza nella prestigiosa Billboard Hot 100, l’artista di Solarolo è un simbolo del successo italiano all’estero.