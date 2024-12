Liberoquotidiano.it - Aleppo, i civili in fuga dalla città conquistata: la guerra-lampo

È caos addove le forze curde ribelli hanno preso anche l'aeroporto della metropoli siriana. Unadi due giorni che ha messo fine al regime siriano e ad anni di relativa calma. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani sono oltre 255 i morti degli scontri. Decine di migliaia iindove in mattinata sono arrivati raid russi e attacchi dell'Idf che ha annunciato di aver colpito infrastrutture militari in Siria, vicino ai valichi di frontiera con il Libano. Onu avvia evacuazione, anche alcuni italiani nel primo convoglio.