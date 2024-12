A secco di gol e con l’infermeria piena ma a Lecce la Juventus è già con le spalle al muro

Leggi su Sportface.it

Il numero di gol segnati nelle ultime partite inversamente proporzionale a quello dei posti occupati in infermeria: lanon vive un buon momento e il progetto di Thiago Motta sembra sempre più rallentare. Dopo l’abbuffata di gol contro l’Inter, dove comunque averne segnati quattro non è valso una vittoria, sono arrivate un po’ di difficoltà per i bianconeri nel trovare la porta, seppur senza mai perdere: due 0-0 di fila, non certo una novità quest’anno, in trasferte difficili contro Milan e Aston Villa, ma senza brillare, tutt’altro. E ora, la terza partita lontano da Torino di fila, contro però il, e dunque con l’obbligo di vincere, anche se i salentini saranno rinfrancati dal recente successo di Venezia e dal tentativo di cura targato Giampaolo.Al Via del Mare gli indisponibili aumentano: da otto a nove, Savona si aggiunge a Vlahovic e McKennie tra gli acciaccati di breve periodo, che però in questa fase sono difficilmente sostituibili.