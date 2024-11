Notizie.com - Vernice rossa e mani “insanguinate” di Meloni, Schlein e Ministri: migliaia di partecipanti al corteo pro Palestina di Roma

Oggi ailpro, organizzato dalle associazioni in Italia: secondo ifestanti avrebbero partecipato 30mila persone.Bandiere della, cartelli contro la politica e contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu, momenti di tensione con le forze dell’ordine. Nel pomeriggio di oggi si è tenuta alafestazione nazionale pro” didialprodi“Stop al genocidio e al massacro in Libano. Israele ci porta alla guerra,libera“. È questa la scritta che si leggeva sullo striscione della testa delanticipato da una grandissima bandiera palestinese sorretta daifestanti. Lafestazione è partita mentre erano ancora in corso le polemiche politiche per gli scontri a Torino tra polizia ed antagonisti.