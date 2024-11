Cityrumors.it - Un errore fatale e una morte terribile, tutta colpa di Google Maps

Leggi su Cityrumors.it

Tre poveri ragazzi hanno perso la vita, un fatto gravissimo che si poteva evitare, uno choc che ha fatto il giro del mondoDa azienda mondiale a serial killer con un clic. Unaorribile. Di quelle che lasciano senza respiro e senza parole. E la cosa più inquietante è che ce l’ha sulla coscienza un colosso come. Sembrerà strano e quasi ai confini della realtà, ma è proprio così che stanno le cose.Une unadi(Ansa Foto) Cityrumors.itDella serie anche i motori di ricerca e soprattutto le applicazioni possono essere fatali e soprattutto uccidere senza pietà. E’ la triste storia che è capitata a tre uomini che stavano viaggiando nella loro auto per raggiungere un matrimonio a Faridpur, nello stato indiano di Uttar Pradesh.Erano partiti da Noida, una piccola città non lontana da Nuova Delhi, la capitale, tutti contenti e sicuri avevano accesso l’applicazioneper arrivare a destinazione contranquillità e sicurezza.