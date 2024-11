Liberoquotidiano.it - **Ucraina: La Russa, 'intervento Paese extraeuropeo allarme che preoccupa'**

Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "Il popolo ucraino non combatte soltanto per la propria libertà e identità, ma combatte, l'dei coreani del Nord lo testimonia, per fare da baluardo ad un visione che tutto è tranne democratica ed europea. Una guerra europea con l'di unè un campanello diche ci devere prima ancora che fare riflettere". Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La, parlando all'Assemblea nazionale di Noi moderati.