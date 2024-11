.com - Torino Film Festival 2024: vince Holy Rosita del belga Wannes Destoop, ecco tutti i premiati

Al 42°, il primo a guida Giulio Base, trionfa come migliordel, il miglior doc è Le Retour du projectionniste, e il miglior corto Walk In,Al, 42ª edizione e prima diretta da Giulio Base, sono stati assegnati i premi nelle varie categorie: trionfa come migliordel, il miglior documentario è il franco-tedesco Le Retour du projectionniste, e il miglior corto Walk In di Haneol Park. Di seguito.I PREMI UFFICIALI / OFFICIAL AWARDSCONCORSO LUNGOMETRAGGILa giuria del Concorso Lungometraggi presieduta da Margaret Mazzantini (Italia) e composta da Milcho Manchevski (Macedonia), Anne Parillaud (Francia), Giovanni Spagnoletti (Italia) e Krzysztof Zanussi (Polonia), assegna i premi:Premio per il miglior(20.