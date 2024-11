Inter-news.it - Thu-La come back, l’Inter ritrovi il gol di coppia: un dato in esame!

domani si riaffida in avanti alla Thu-La Thuram-Lautaro Martinez. I due gol non segnano in una stessa partita da maggio dello scorso anno.RIECCOLA – Domaniritorna a giocare in campionato, dopo il breve ma vittorioso intermezzo in Champions League. E ritorna anche dal primo minuto la Thu-La, quasi un mese dopo. L’ultima volta che lad’attacco delaveva giocato dall’inizio è stata durante la partita contro il Napoli. In quel caso, i due soffrirono le marcature di Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani, non riuscendo a ritagliarsi uno spazio da protagonisti in partita. Domani, una nuova occasione: a Firenze contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. Lo scorso anno, i due segnarono alla Viola nel 4-0 rifilato a San Siro nel girone di andata. Thuram segnò la rete iniziale, mentre Lautaro Martinez fece addirittura doppietta.