Stupro in canonica a Vicofaro, arrestato un ospite della struttura di accoglienza

Pistoia, 30 novembre 2024 - Un 32enneda circa un mese nella parrocchia di(Pistoia) è statocon l'accusa di violenza sessuale aggravata. L'episodio sarebbe avvenuto alle 3 di martedì scorso. L'uomo, di origine liberiane e irregolare sul territorio nazionale, eradi don Massimo Biancalani da circa un mese, da quando aveva lasciato il centro di permanenza per i rimpatri di Potenza. Aveva conosciuto la vittima la sera precedente, attorno alle 20, alla stazione ferroviaria di Montecatini, dove la donna era andata a cercare, non trovandolo, il proprio fidanzato. I due avrebbero fumato hashish e bevuto alcolici per poi prendere il treno in direzione Pistoia. Una volta raggiunta la parrocchia di, il 32enne avrebbe convinto la giovane a seguirlo all'interno, al primo piano, dove, sul pavimento di un corridoio, aveva il proprio letto.