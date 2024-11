Startlist staffetta femminile biathlon Kontiolahti 2024 pettorali e italiane in gara

Leggi su Sportface.it

Lae idi partenza delladi, valevole per la Coppa del Mondo/2025 di. Prosegue in Finlandia il weekend d’apertura della stagione, interamente dedicato alle prove di squadra. Dopo la singola mista e la mista del sabato, ecco che domenica 1 dicembre alle ore 18:25 è la volta della, che vedrà al via 19 nazioni. L’Italia schiera il quartetto composto nell’ordine da Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller e Michela Carrara. Una formazione praticamente obbligata, visto che asono assenti per motivi diversi di carattere fisico sia Lisa Vittozzi che Rebecca Passler.Tra le avversarie appare molto forte la Francia, che vedrà al via Jeanmonnot, Braisaz-Bouchet, Chauveau e Simon, ma anche la Svezia che schiera Magnusson e Andeon prima delle due sorelle Hanna ed Elvira Oeberg.