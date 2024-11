Game-experience.it - STALKER 2: Heart of Chornobyl, è disponibile l’aggiornamento 1.0.2 che si concentra su alcune missioni

GSC Game World ha rivelato di aver rilasciato1.0.2 di2:ofappena poche ore dopo la pubblicazione della patch 1.0.1, decisamente consistente e ricca di migliorie visto che apportava nel gioco oltre 650 correzioni.Quindi sì, appena poche ore dopo la pubblicazione dell’update 1.0.1, il team di sviluppo ucraino ha resoper il download anche la patch 1.0.2, update questo che sisu bug critici che affliggevano seiprincipali del titolo e che impedivano ai giocatori di proseguire correttamente nella campagna.Tra i problemi risolti spiccano la mancata comparsa di ondate nemiche nella missione “On the Edge” di2:of, il blocco dei giocatori nella regione di Wild Island durante “Just Like the Good Old Days” e la scomparsa di personaggi cruciali come Richter nella missione “A Minor Incident”.