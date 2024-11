Oasport.it - Slittino, Eggert/Mueller sorprendono tutti nel doppio maschile a Lillehammer. Male gli italiani

Leggi su Oasport.it

Subito un colpo a sorpresa nella prima gara stagionale per la Coppa del Mondo di. A, Toni, pluricampione del mondo e vincitore della sfera di cristallo, conquista una vittoria clamorosa. Dopo il ritiro del suo storico compagno Sascha Benecken, ha iniziato questa stagione gareggiando con Floriane subito hanno trovato il colpaccio.Prima gara, prima vittoria per loro: miglior tempo nella prima run, gestione nella seconda e crono finale di 1:33.846.sarà una coppia assolutamente da temere.Seconda posizione per i lettoni Bots/Plume, 132 millesimi di ritardo per loro, terzi invece gli austriaci, detentori della sfera di cristallo, Steu/Kindl, rimontanti dalla settima alla terza piazza. Moltole due coppie italiane: Nagler/Malleier undicesimi a 0.