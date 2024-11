Sport.quotidiano.net - Serie C. Il Carpi a Legnago con Saporetti. Serpini: "Per noi come una finale»

"Quella diè una gara fondamentale, da giocarefosse una". Tanto per non girarci intorno mister Cristianchiarisce subito l’importanza della trasferta che oggi alle 17,30 porterà ilsul campo delultimo della classe. Le ultime tre gare con un solo punto conquistato hanno fatto riavvicinare a +3 la zona playout, riducendo il margine di errore dei biancorossi. "Non è una gara vitale ma fondamentale sì – spiega – e l’abbiamo preparata così. Questo gruppo ha dimostrato che quando le gare sono difficili non ha mai sbagliato l’approccio, per questo mi aspetto la stessa intensità in uno scontro diretto: è importante mantenere la distanza o migliorarla, serve una gara di grandissimo carattere e voglia, una sorta di". Ilultimo a -9 dai biancorossi ha raccolto tutti i suoi 9 punti dopo l’arrivo di mister Contini e in queste 10 gare sarebbe fuori dalla zona playout.