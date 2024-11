Sci alpino Coppa del Mondo femminile 2024 2025 | classifica generale aggiornata dopo gigante Killington

Leggi su Sportface.it

Sara Hector (1:53.08) si prende lo slalomdi(Usa), valido per ladeldi sci. Il pubblico americano non festeggia la vittoria numero 100 indeldi Mikaela Shiffrin, che cade mentre si stava giocando il primo posto con la svedese. La statunitense non usciva inda Kronplatz 2018. Grandi sorprese anche sugli altri due gradini del podio. Secondo posto per la croata Zrinka Ljutic (+0.54). Completa il podio la svizzera Camille Rast (+1.05). Caduta per Federica Brignone, che perde posizioni in. Primi punti per la classe 2006 Giorgia Collomb.LAILDIMikaela Shiffrin (Usa) 245 punti2. Camille Rast (Sui) 1873. Zrinka Ljutic (Cro) 1624. Sara Hector (Swe) 1605. Katharina Liensberger (Aut) 1486.