Ilrestodelcarlino.it - Riqualificazione dell’area di San Francesco: ecco i fondi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Via libera del Consiglio all’ultima variazione di bilancio: tra nuove entrate e spese gli interventi ammontano a 900mila euro. La parte più cospicua riguarda il settore Governo del Territorio dove spicca il finanziamento di 750mila euro destinato alla rigenerazione urbana del retro del complesso Sane dei locali in via Valpovera. Le risorse provengono dal bando regionale vinto dal Comune a cui si aggiungono 100mila euro dell’avanzo di amministrazione. "Si tratta dell’ultima variazione di bilancio di un anno ricco di stanziamenti e interventi a vantaggio della comunità e dei cittadini - commenta il sindaco Daniela Ghergo -. Andremo a riqualificare tutta l’area compresa tra la biblioteca Sassi, il Museo Guelfo e l’Oratorio della Carità rendendola un luogo di accoglienza e di attività culturali con nuovi servizi come il ripristino dello schermo per le rassegne cinematografiche all’aperto e la creazione di un punto ristoro.