Quifinanza.it - Per mantenere un auto si spende 4.300 euro, nonostante il calo dei rifornimenti

Leggi su Quifinanza.it

Il 2024 porta con sé luci e ombre per glimobilisti. I costi di gestione di un’sono infatti aumentati, superando i 4.300per veicolo, escluso il bollo. Tuttavia, non tutte le voci di spesa sono aumentate e alcune riservano delle sorprese. È quanto emerge da un’indagine condotta da Federcarrozzieri, l’associazione dellecarrozzerie italiane, sui costi sostenuti dagli italiani per l’acquisto e la gestione dei veicoli.Comprare unora costa di piùIl primo dato che emerge dalla ricerca riguarda l’acquisto di una vettura nuova, per il quale la spesa media è passata dai 28.800del 2023 ai circa 29.300del 2024, con un incremento del +1,7%. Sebbene l’aumento sembri contenuto, non va sottovalutato: nel 2019, prima della crisi energetica, della pandemia di Covid e della guerra in Ucraina, il costo medio di un’in Italia era di circa 21mila