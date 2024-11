Bergamonews.it - Parcheggi Atalanta, 1881 multe in 7 partite: le proposte del centrodestra

Bergamo. Sette, con una media di 268 contravvenzioni a gara. Questo il bilancio di quanto accaduto da settembre ad oggi, in termini di sanzioni al codice della strada, con una particolare accezione al tema della sosta, agli automobilisti che hanno scelto di raggiungere con la loro macchina il Gewiss Stadium per assistere alledell’. E questo è quanto segnala il gruppo di minoranza di Palazzo Frizzoni con un ordine del giorno urgente che presenta come primo firmatario Cesare di Cintio, il consigliere comunale di Lista Pezzotta.Nel documento, l’avvocato esperto di diritto dello sport racconta non solo le difficoltà dei tifosi che raggiungono lo stadio in centro a Bergamo, ma fa anche la conta delleime una serie diper cercare di porre rimedio ad una situazione che sembra proprio essere partita col piede sbagliato.