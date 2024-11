Panorama.it - Libri belli da sfogliare

Sono opere d’arte dae, allo stesso tempo, oggetti d’arredamento. Il loro posto naturale è il salotto, in bella mostra per ospiti e amici, compagni di lettura per i padroni di casa. Gli americani li hanno battezzati «coffee table books» (per il tavolo da caffè, ndr), sono stampati su carta prestigiosa e regalano un’esperienza tattile e visiva unica. Panorama ne ha selezionati alcuni, che possono diventare un prezioso - e differente - regalo di Natale.Cominciamo con Life, Hollywood della Taschen (testi di Lucy Sante e Justin Humphreys, 708 pagine, 200 euro), due volumi che raccontano i volti, i set, i maestri del cinema, dal 1936 al 1972, attraverso le foto del settimanale americano, per cui lavorarono maestri come Alfred Eisenstaedt, Peter Stackpole, Gordon Parks, Margaret Bourke-White.