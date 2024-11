Iltempo.it - Landini infiamma la piazza. Donzelli: "Irresponsabile soffiare sul fuoco"

Maurizio, con tanto di linguaggio anni Settanta, è tornato ad aizzare lacontro l'esecutivo Meloni e ha scandito frasi come "rivolteremo il Paese come un guanto" o "non ci limiteremo alla protesta". La giornata dello sciopero generale contro la manovra del governo si è chiusa con due immagini che hanno sovrastato gli slogan rilanciati dai segretari di Cgil e Uil dalle piazze di Bologna e Napoli: i poliziotti rimasti contusi negli scontri di Torino e le foto di Meloni, Salvini e Crosetto date alle fiamme dagli antagonisti. "Èsulalza le parole e poi c'è qualcuno che lo prende sul serio ed è pronto a fare gesti irresponsabili". A dirlo, in un'intervista al Corriere della Sera, è stato Giovanni, deputato di FdI e organizzatore nazionale del partito.