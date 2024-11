La bufala su Elon Musk e il finanziamento di un inesistente studio cinematografico "Un-Woke"

Leggi su Open.online

A seguito della vittoria di Donald Trump sono iniziati a circolare con forza false notizie legate a, grande sostenitore del repubblicano durante le recenti elezioni americane, e la sua crociata contro la cosiddetta “cultura”. Una delle più recenti riguarda undi tre miliardi di dollari per unideato da Mel Gibson e Mark Wahlberg.Per chi ha frettaMel Gibson e Mark Wahlberg non stanno aprendo uno“Un-”.Lanasce da un sito che si professa “satirico”.Le false narrazioni sull’argomento circolano da marzo e aprile 2024.AnalisiLa falsa notizia risulta condivisa attraverso la pagina Facebook US Life Dailly (ne parliamo qui e qui):Onde d’urto a Hollywood: l’investimento da 3 miliardi di dollari dialimenta il controverso“Un-” di Mel Gibson e Mark Wahlberg!!!Nella stessa pagina troviamo ulteriori post (anche nella “pagina gemella” US Buzz Today) riguardo al fantomaticoche coinvolgerebbe Roseanne Barr, Mark Wahlberg e Mel Gibson:ULTIME NOTIZIE: Roseanne Barr, Mark Wahlberg e Mel Gibson collaborano per sviluppare il primoanti-di HollywoodLa narrazione prosegue con ulteriori post dove troviamo gli stessi protagonisti, come nel caso di Mark Wahlberg:Il piano “ness” NESSUNA SPERANZA! Mark Wahlberg RIFIUTA l’offerta di 150 milioni di dollari della DreamWorks Animation, dichiara SCHIETTAMENTE “Non ho mai fattoness per i bambini”La fonte “satirica”Non è la prima volta che parliamo del fantomatico“Anti”, dove risultano come protagonisti Mel Gibson e Mark Wahlberg.