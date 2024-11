Napolipiu.com - Kvara-Napoli, rinnovo bloccato: gira una notizia preoccupante sul georgiano

Ildi, arrivano voci che preoccupano i tifosi del.La situazione contrattuale di Khvichatskhelia con ilresta avvolta nel mistero. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nonostante un contratto in scadenza nel 2027, il futuro delappare sempre più incerto.Il quotidiano lancia un’indiscrezione che preoccupa i tifosi azzurri: “Il contratto deldelscade nel 2027 e ilè un rebus. Dicono abbia già la testa altrove”. Nonostante le 15 reti in 13 partite, numeri importanti per l’attaccante, il Corriere suggerisce che il giocatore potrebbe dare ancora di più.Sulla questione è intervenuto anche Antonio Conte, che ha espresso il suo parere sul talento: “Ha grande voglia di essere protagonista”, ha garantito l’ex tecnico.