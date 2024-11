Unlimitednews.it - Ita-Lufthansa, l’Ue dà il via libera. Giorgetti “Vediamo il traguardo”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Viadella Commissione europea alla fusione Ita-. E’ arrivato in serata l’annuncio ufficiale con una nota che specifica come la Commissione “ha approvato easyJet, Iag, Air France-Klm come idonei soggetti per rimediare agli impegni assunti dae dal ministero dell’Economia e delle finanze italiano al fine di acquisire il controllo congiunto di Ita Airways. L’approvazione è una condizione perper attuare la transazione”.“Dopo MPS anche per Itail. Siamo soddisfatti per questa nuova tappa, ora dobbiamo fare l’ultimo miglio”, ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo, sulla pronuncia della commissione DGcomp sul dossier Ita-.– foto: Agenzia Fotogramma –(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo