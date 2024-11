I Saints guadagnano meritati punti all’Amex

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-30 00:28:59 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:Brighton e Southampton hanno giocato un pulsante pareggio per 1-1Stadium venerdì sera.È stata una partita caratterizzata da momenti brillanti, polemiche sul VAR e quasi 15 minuti di recupero alla fine della partita.Il Brighton ha dominato i primi scambi e Kaoru Mitoma è stato al centro del loro intento offensivo.L’esterno giapponese ha sprecato un’occasione d’oro al 9? dopo aver capitalizzato un errore del Southampton, solo per tirare a lato con solo il portiere Joe Lumley da battere.Qualche istante dopo, Georginio Rutter colpisce il palo con un tiro ad effetto, sottolineando il dominio iniziale del Brighton.La svolta arriva al 29? quando Tariq Lamptey realizza un cross sublime dalla fascia destra.