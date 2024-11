Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 30 novembre 2024: film e intrattenimento

Leggi su Lopinionista.it

Su Rai Uno Ballando sotto le stelle, su Canale 5 Il volo Tutti per uno Guida aiTv della serata del 30Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 30? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.19 Creed 3. Vincere un ultimo incontro per uscire di scena nel modo più glorioso e dedicarsi alla famiglia. Questo è il progetto di Adonis una volta appesi i guantoni, ma il destino ha in serbo altro: quando incontra Damian, vecchio amico ai tempi della casa-famiglia che condividevano, quest’ultimo gli chiede un incontro di pugilato, in memoria di un vecchio debito da pagare.