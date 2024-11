Calciomercato.it - I 10 nomi più caldi sul mercato della Juve per gennaio: Zirkzee il sogno

La società bianconera sarà tra le più attive nella finestra di riparazione a causa dei numerosi infortuni accusati nella prima parte di stagioneManca sempre meno all’apertura ufficiale del calcioinvernale. Un appuntamento che lantus in particolare attende con ansia, considerati i numerosi movimenti in entrata programmati dal club bianconero. La formazione di Thiago Motta, infatti, ha accusato diversi infortuni in questa prima parte di stagione, tra cui due durissimi legati ai traumi di Bremer e Cabal.I 10piùsulperil(LaPresse) – Calcio.itSpecialmente in difesa, il tecnico italo-brasiliano si è ritrovato in grande difficoltà numerica nelle ultime settimane. Per questa ragione, Cristiano Giuntoli si è subito messo al lavoro alla ricerca di profili in linea con le attuali necessità dell’organico per allungare le scelte dell’allenatore in vistaseconda parte di stagione.