Sport.quotidiano.net - GabicceGradara d’assalto

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il campionato di Promozione presenta oggi sei anticipi. Si gioca, tranne in un’eccezione, su tutti i campi alle ore 14,30. Moie Vallesina-Gabicce Gradara. Battuta la Jesina con una grande rimonta (dallo 0-2 al 3-2) dopo una prestazione di qualità e carattere, il Gabicce Gradara oggi a Moie cerca conferma al suo momento di buona forma (9 punti nelle ultime 5 partite). "Dobbiamo – osserva il mister del Gabicce Capobianco – dare continuità altrimenti il successo contro la Jesina perderà di significato almeno in parte. Moie vuole punti, ha una rosa di valore e sul campo amico è temibile. Giocheremo per vincere. Per noi è una prova di maturità visto che in trasferta abbiamo raccolto solo cinque punti a fronte dei 12 allo stadio Magi". Nelle file del Gabicce Gradara tornano disponibili Morbidi e Mercurio, assente il giovane Finotti.