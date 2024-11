Liberoquotidiano.it - Fiera Artigianato: Santanchè, ‘numero molto importanti, ringrazio espositori'

Milano , 30 nov. - (Adnkronos) - Ladell'è la più importante manifestazione del settore “a livello mondiale.tutti gli". Lo ha detto oggi il ministro del Turismo, Daniela, durante il suo intervento all'inaugurazione dell'Artigiano indi quest'anno, in corso a Milano. Laregistra "numeri". Il ministro ha poi ricordato come le fiere siano “elemento fondamentale per il turismo". "C'è un disegno di legge che riguarda le botteghe d'arte e gli artigiani, coloro che aiutano nell'identità e nell'appartenenza della nostra nazione", ha poi chiosato.