F1 GP Qatar Norris | Swap con Piastri? Programmato dal Brasile il team mi aveva detto di non farlo

Leggi su Sportface.it

“Abbiamo fatto una doppietta e abbiamo ottenuto un bel bottino di punti, siamo contenti come. Credo che il passo fosse buono, avrei potuto spingere un pochino di più rispetto a quanto ho fatto. Volevo però tenere gli altri dietro e dare una mano a Oscar senza che George si avvicinasse troppo“. Sono queste le parole di Landodopo la seconda posizione ottenuta nella gara sprint del Gran Premio del. “Eravamo tutti vicini, ma avevolodale ho fatto quello che pensavo fosse la cosa migliore. Ilmidi non, ma ho pensato di potermela cavare e alla fine ce l’abbiamo fatta. Io non sono qui per vincere le sprint, ma le gare e magari un campionato. Ora guardiamo a domani“. Infine: “Oggi il mio collo non è molto contento, sarà difficile domani.