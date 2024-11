F1 GP Qatar Norris | Contento del giro non del risultato

Leggi su Sportface.it

“Non era la posizione ambita dopo gli ultimi due giorni, ma sicuramente era il massimo oggi. Il mioè stato piuttosto buono, ne sono stato abbastanza, ma non eravamo abbastanza veloci rispetto agli altri. Quindi sonodel, ma non del. Domani l’obiettivo è battere la Ferrari. Abbiamo visto come siamo tutti vicini, questo ci dà la speranza di poter progredire. E’ vero però che ci sono anche tante macchine veloci dietro di noi. Oggi abbiamo dimostrato un buon ritmo, ma domani mi aspetto una gara più dura“. Sono queste le parole di Landoal termine delle qualifiche del Gran Premio del, che ha concluso in terza posizione. F1 GP: “del, non del” SportFace.