Emanuele, lettore intenzionato a ravvivare il rapporto con la moglie per riscoprire la passione perduta

Cara Caterina, mi chiamo, e sono felicemente sposato con Beatrice, l'amore della mia vita. Ci siamo conosciuti otto anni fa tramite amici comuni, e tra noi è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Nel giro di pochi mesi ci siamo sposati, e la nostra relazione è sempre stata caratterizzata da unaintensa e sincera. Non avevo mai incontrato una donna che mi facesse battere il cuore come lei, e ancora oggi mi sento l’uomo più fortunato del mondo. La sceglierei altre mille volte come compagna di vita. Per scelta, abbiamo deciso di non avere figli, e viviamo questa decisione con totale serenità. Col passare degli anni, però, ho notato che quella scintilla travolgente che ha sempre acceso il nostrosi è piano piano affievolita. Vorrei trovare un modo perla nostra intimità einsieme quell’entusiasmo che ci univa all’inizio.