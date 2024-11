Lanazione.it - Ecco le osterie Slow Food, arriva la Guida 2025. La Lucchesia brilla per la Toscana

Lucca, 30 novembre 2024 – Ladid’Italia”, la cui edizioneè stata presentata a Milano lo scorso ottobre, è una delle guide più amata dai “viaggiatori del gusto” in tutta Italia, grazie all’affidabilità dei giudizi e allo speciale taglio, che valuta non solo l’eccellenza enogastronomica ma anche gli aspetti legati all’accoglienza, al legame con il territorio e al rapporto qualità-prezzo. Mercoledì 4 dicembre alle ore 18 nella Sala Convegni Vincenzo Da Massa Carrara in via San Micheletto 3 si terrà la presentazione dellain cui la, con ottopresenti. Interverranno all’incontro Francesco Ranzani, coordinatore regionale per la, Gian Marco Mazzanti, vicepresidenteed Elena Pardini della Condotta di Lucca Compitese Orti Lucchesi.