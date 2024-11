Ilgiorno.it - Dosolo, auto ribaltata: muore un uomo di 33 anni

Leggi su Ilgiorno.it

(Mantova), 30 novembre 2024 – Ancora morte sulle strade lombarde. Undi 33ha perso la vita in un incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte ain provincia di Mantova. L’mobile su cui viaggiava si sarebbe: il 33enne è morto mentre sono rimasti feriti altri due ragazzi di 22 e 24trasportati in codice giallo all’ospedale di Mantova, Sul posto, oltre agli operatori del 118 anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Viadana che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamcai dell’incidente.