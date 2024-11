Oasport.it - DIRETTA F1, GP Qatar 2024 LIVE: comincia il Q2!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-14 minuti. Subito Russell in pista, vuole subito cercare di fare un buon tempo.BANDIERA VERDE! VIA AL Q2!19.24 Ottimo lo squillo della Ferrari nel finale della sessione, con un Leclerc incisivo e un buon Sainz.19.22 La rivelazione principale è Zhou Guanyu che è quattordicesimo e riesce ad accedere al Q2. Bene anche Alonso che è sesto: netta crescita della Aston Martin.19.21 Gli eliminati in questo Q1 sono quindi Albon, Lawson, Hulkenberg, Colapinto e Ocon.Russell alza l’asticella! 1:21.241, Tsunoda si salva per 26 millesimi su Albon.Leclerc fa il miglior tempo in 1:21.278! Squillo nel finale per il ferrarista, Perez sale in ottava posizione a 0?397 e si salva.BANDIERA A SCACCHI! Tutti ora stanno completando gli ultimi giri.-1 minuto. Russell si è migliorato e ha fatto 1:31.