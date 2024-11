Ilgiorno.it - ‘Dante per i Borghi, viaggio favoloso nell’Italia che c’è’: cammino spirituale tra turismo e cultura

Leggi su Ilgiorno.it

Unnel nome di Dante Alighieri dovesegnano e sognano unanchein occasione del Giubileo 2025 tra idel Paese. Con la guida della letteratura, con un omaggio alla lingua italiana, come agenzia di, siamo invitati a ripensare il dialogo con i luoghi della nostra storia, con un programma di accoglienza, ospitalità e inclusività declinato sulla sostenibilità. È l’iniziativa “Dante per iche c’è” - nata da un’idea dell’attore e regista Massimiliano Finazzer Flory con il patrocinio della Società Geografica Italiana e del Giubileo 2025 dal Dicastero per l’Evangelizzazione Città del Vaticano – iniziata domenica domenica 24 novembre e che durerà fino al 26 aprile 2025: venti eventi gratuiti, in 20, con 20 lezioni di geografia, 20 letture teatrali dalla Divina Commedia e 20 gusti locali da assaggiare.