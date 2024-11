Quotidiano.net - Daniel Craig, da James Bond all'universo DC?

Leggi su Quotidiano.net

E sediventasse un supereroe? No, fortunatamente non è la trama per un prossimo e ipotetico capitolo dell’agente 007. Parliamo, invece, dell’attore che, negli ultimi anni, ha interpretato il personaggio dell’agente segreto e che potrebbe planare nell’della DC Comics:sarà un supereroe? Per ora si trattano solo di voci e indiscrezioni e non è nulla di ufficiale ma alcune voci credibili suggeriscono chepossa essere tra i papabili per interpretare il suo primo personaggio da “supereroe” in un film DC in uscita, prossimamente. Ma attenzione, perché avrà ovviamente sfumature ben diverse da quello che uno potrebbe immaginare.ha effettivamente una comprovata esperienza nei film sui fumetti, avendo interpretato il gangster psicopatico Connor Rooney nell'eccellente Era mio padre di Sam Mendes nel 2002.