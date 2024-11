Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Thiago Motta chiama Joshua Zirkzee alla Juventus: e Cardinale?

Leggi su Dailymilan.it

L’allenatore della: ma l’olandese non è più nei piani didele dipuò trornare subito in Serie A. L’attaccante del Manchester United non è ancora riuscito a entrare nelle dinamiche della Premier League e sta faticando davvero tanto. Con l’arrivo, poi, del nuovo tecnico Ruben Amorim, che predilige un tipo di attaccantiGyokeres e che segnano caterve goal, il futuro dell’olandese sembra essere sempre più lontano dai Red Devils.Ecco che allora, lastarebbe seriamente pensando di riportare in Italia il centravanti classe 2001. A forzare la mano è, l’allenatore con cui l’olandese è letteralmente esploso nella scorsa stagione a Bologna.il ritorno in Serie A di: occhio