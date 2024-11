Oasport.it - Biathlon, la Svezia vince la staffetta single mixed di Konthiolahti. Comola ed Hofer 17mi in Coppa del Mondo

Si apre a Kontiolahti, in Finlandia, la prima tappa delladel2024-2025 di: l’Italia nella, formata da Samuelae Lukas, chiude 17ma. La gara viene vinta dalla, che precede la Francia e la Germania.Una grande pulizia al poligono premia ladi Ella Halvaon e Sebastian Samuelsson, i quali utilizzano soltanto quattro ricariche e vincono in 36’17?6. Serve il fotofinish per dirimere il quesito legato alla piazza d’onore, dato che Francia e Germania chiudono con lo stesso tempo, a 10?2 dalla vetta.A spuntarla sono i transalpini Julia Simon e Quentin Fillon Maillet, che, nonostante l’utilizzo di nove ricariche, bruciano i tedeschi Vanessa Voigt e Justus Strelow, i quali mancano appena quattro colpi, ma vengono punti all’arrivo e devono accontentarsi del gradino più basso del podio.