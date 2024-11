Ilveggente.it - Berrettini ha i giorni contati: il Natale ha l’oro in bocca

, nessun programma pera parte uno: tornare agli antichi fasti.In questo preciso istante, è on fire come non lo era da tempo. E ha ben donde di essere eccitato ed entusiasta, considerato che ha concluso il suo 2024 nel miglior modo possibile. Inutile negarlo: è in gran parte merito suo, si provi a dire il contrario, se la Nazionale azzurra è riuscita ad alzare al cielo, per il secondo anno consecutivo, la Coppa Davis.ha i: ilhain(LaPresse) – Ilveggente.itSenza la determinazione e il coraggio di Matteo, che fiancheggiato e supportato da Jannik Sinner ha dato il meglio di sé nei momenti più cruciali della gara, la competizione a squadre avrebbe avuto, forse, un epilogo un po’ diverso. Fortunatamente il romano c’era e c’era anche, con lui, la sua proverbiale voglia di vincere.