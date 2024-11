Unlimitednews.it - Atlanta batte Cleveland, vincono i Pistons di Fontecchio

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dieci gare tra il venerdì sera e la notte italiana in Nba. Si gioca anche per il penultimo turno dell’Emirates Cup e in quest’ottica è importante la vittoria diche accede ai quarti,ndo ed eliminando di fatto i Cavaliers, in testa nella Eastern Conference ma già fuori dalla coppa. Gli Hawks117-101 portandone sei in doppia cifra con DèAndre Hunter che, dalla panchina, ne fa 23, Trae Young 21, Jalen Johnson 20 (con 9 rimbalzi e 7 assist), sono 15 quelli di Okongwu, 11 per Risacher e 10 per Bogdanovic. Tanta carne al fuoco e i Cavaliers vanno ko per la seconda volta consecutiva nonostante i 29 punti di Garland e i 24 di Mobley. Bel successo anche per Detroit che si impone 130-106 sul parquet dei Pacers portando tutto il quintetto in doppia cifra e trovando in Malik Beasley il miglior realizzatore con 25 panchina dalla panchina.