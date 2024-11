Quifinanza.it - Assegno di mantenimento anche per i figli adulti: la svolta della Cassazione

In linea generale, l’diè un importo forfettizzato, versato mensilmente dal genitore non affidatario che adempie all’obbligo di mantenere la prole, coprendo così le spese ordinarie come ad es. gli acquisti per la scuola, i vestiti ecc. Come è noto, questo dovere permane infatti non soltanto durante il matrimonio, manell’ipotesiseparazione e del successivo divorzio.Sul tema non sorprende che ci sia una amplissima giurisprudenza, ossia una mole di sentenze e ordinanze dei giudici che – nel corso del tempo – hanno affrontato una varietà di questioni legate alla rottura del legame matrimoniale e agli obblighi didei.Recentemente è intervenuto un nuovo provvedimento che contribuisce a dissipare alcuni dubbi in merito alla permanenza del diritto ala favore delo maggiorenne: in caso di trasferimento di quest’ultimo per motivi di studio o lavoro – e quindi di spostamento dalla casa in cui vive la madre convivente – spetta ancora l’oppure no? La risposta fornita dallaè interessante per una serie di motivi e, perciò, vedremo di seguito l’ordinanza n.