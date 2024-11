Amica.it - Amica di Dicembre è in edicola con l’agenda astrologica di Susan Miller e lo speciale sfilate

Leggi su Amica.it

È successo a inizio estate che in ufficio ci siamo innamorate di un’idea. L’abbiamo accarezzata, guardata da lontano, spiata da tante angolature diverse, per convincerci che fosse proprio lei quella giusta. L’abbiamo corteggiata – Ragione e sentimento, come sostiene Jane (Austen), e noi siamo del suo stesso avviso. Poi siamo partite, ed eccolo qui il risultato del viaggio: il numero diche state sfogliando. L’abbiamo intitolato The HAUTE Issue, e non ci stancheremmo mai di ascoltare la sua voce: perché è “alta” ma, come piace a noi, affatto urlata, anzi. Non ce n’è bisogno. La riconosci tra tutte per la personalità, il carisma, le vite – tante! – che ha vissuto, per quel registro di sfumature preciso come una carta d’identità.Alzare la voce è alzare lo sguardo, e in questo numero le pagine volano, letteralmente.